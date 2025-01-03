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Siyasetçilerden Ferdi Tayfur için art arda mesajlar

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için siyasetçiler taziye mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 07:50, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:51
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Siyasetçilerden Ferdi Tayfur için art arda mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Eserleriyle milletimizin gönlünde taht kuran Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Vefat haberini teessürle öğrendiğim usta sanatçımız, Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında, "Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da taziye mesajında, Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Ersoy, "Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de müzik dünyasının sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini teessürle öğrendiğini aktararak, "79 yıllık yaşamında birçok esere imza atarak milletimizin gönlünde taht kuran değerli sanatçımıza yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." mesajını paylaştı.

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