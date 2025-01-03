Dolar haftayı 35,37 TL'ye yükselerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,3180 35,3190 35,3690 35,3700 Avro 36,5030 36,5040 36,4000 36,4010 Sterlin 43,7900 43,8000 43,8400 43,8500 İsviçre frangı 38,8400 38,8500 38,8780 38,8870 ANKARA ABD doları 35,2880 35,3680 35,3390 35,4190 Avro 36,4630 36,5430 36,3600 36,4400 Sterlin 43,7300 43,9400 43,7800 43,9900