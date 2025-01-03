Dolar haftayı 35,37 TL'ye yükselerek tamamladı
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 3 Ocak Cuma güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 17:22, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,3180
|35,3190
|35,3690
|35,3700
|Avro
|36,5030
|36,5040
|36,4000
|36,4010
|Sterlin
|43,7900
|43,8000
|43,8400
|43,8500
|İsviçre frangı
|38,8400
|38,8500
|38,8780
|38,8870
|ANKARA
|ABD doları
|35,2880
|35,3680
|35,3390
|35,4190
|Avro
|36,4630
|36,5430
|36,3600
|36,4400
|Sterlin
|43,7300
|43,9400
|43,7800
|43,9900