Jandarmadan DEAŞ'a darbe: 17 ilde operasyon, 42 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde gerçekleştirilen "GÜRZ-35" operasyonlarının detaylarını paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlara İl Jandarma Komutanlıkları katıldı.

17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-35" operasyonlarında; 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗



Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve. pic.twitter.com/ZoGDgzcP1n Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2025

Operasyonlar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlendi. Yakalanan 42 şüphelinin:

Terör örgütüne üye olduğu,

Örgüte finans sağladığı,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Terörü ülkemizden topyekün mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Teröre karşı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.