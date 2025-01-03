Park Halindeki Araçta Başından Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokak üzerinde park edilmiş bir otomobilde başından vurulmuş halde bulunan Fatma Elif Kutlu (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanlar İçinde Hareketsiz Bulundu

Olay, saat 23.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi 2'nci Buluş Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde hareketsiz duran ve kanlar içinde olan bir kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, kadının başından ateşli silahla vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma Elif Kutlu, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Elif Kutlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç kadının ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Polis Cinayet Soruşturması Başlattı

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde detaylı bir araştırma yaptı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak için çok yönlü çalışma yürütüyor.