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Tartıştığı spotçunun iş yerini yaktı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da Ufuk B. (40), oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spot dükkanı sahibi Mete Durupınar (49) ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında Durupınar hayatını kaybederken, bitişiğinde bulunan çamaşırhanenin sahibi Ahmet Ö. (62) ve Lokman Derya Y. (53) ise yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:31, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:43
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Tartıştığı spotçunun iş yerini yaktı: 1 ölü, 2 yaralı

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2'nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi.

Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Y. ile Mete D., itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Ö'nün ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi. Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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