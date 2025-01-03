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Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. İlk törenin 04 Ocak Cumartesi Saat 12.00'da MESAM tarafından AKM 'de yapılacağını açıklayan MESAM Başkanı Recep Ergül , yaptığı yazılı açıklamada, Ferdi TAYFUR'un cenaze töreni ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:39
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Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden, sesi ve besteleriyle milyonların kalbinde taht kuran Ferdi Tayfur, uzun süredir tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının vefatı, sanat ve müzik dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

İlk tören MESAM tarafından gerçekleştirilecek

Ferdi Tayfur için düzenlenecek cenaze töreninin detayları Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül tarafından açıklandı. Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının sevenlerini ve dostlarını son bir veda için törene davet etti.

4 Ocak'ta toprağa verilecek

Tayfur için ilk tören, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (Türk Telekom Opera Salonu) MESAM tarafından gerçekleştirilecek. Bu törenden sonra cenaze, ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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