Tesla'nın satışları ilk kez yıllık bazda düştü

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2024 yılında 1,78 milyon araç teslim ederek hem analistlerin 1,8 milyonluk beklentisinin hem de 2023'teki 1,8 milyon teslimat seviyesinin gerisinde kaldı.

Artan rekabet, talepteki dalgalanmalar

Bu durum, Tesla'nın yıllık satışlarında ilk kez düşüş yaşandığını gösterdi. Yaşanan bu gerileme, şirketin artan rekabet, talepteki dalgalanmalar ve küresel ekonomik zorluklardan etkilenebileceğine işaret ediyor.

Öngördüğü teslimat rakamını yakalayamadı

Şirket, dördüncü çeyrekte dünya genelinde 495 bin 930 araç teslim ettiğini açıkladı. Bu rakam, üçüncü çeyrekteki 463 bin ve bir yıl önceki 484 bin 500 teslimatın üzerinde olmasına rağmen, analistlerin yaklaşık 510 bin 400 olarak öngördüğü teslimat rakamını yakalayamadı.