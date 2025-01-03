Üniversiteden mevzuata aykırı ilan!

Hatırlanacağı üzere, üniversitelerdeki adrese teslim ilan şartlarının önüne geçmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2023 yılında tüm yükseköğretim kurumlarına bir yazı gönderilmiştir. Her bir ünvan için ilanlarda yer verilebilecek şartlar tek tek sıralanmıştır.

Söz konusu yazıda; öğretim görevlisi uygulamalı birim kadro ilanlarında "Yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şeklinde herhangi bir şarta yer verilmemesi" istenmiştir.



Ancak, üniversitelerimiz belirlenen somut kuralların aksine akademik personel alımı yapmaktan geri durmamaktadır.

Kafkas Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi kadrosunda "İnsan Kaynakları Yönetimi, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya İşletme lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde doktora yapıyor olmak." şartı aranmıştır.



Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre öğretim görevlisi kadrolarında yüksek lisans/doktora öğrencilik şartına yer verilmemesi istenmiştir. Bundan dolayı, söz konusu öğretim görevlisi ilanı hatalı olup, düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, ileride yaşanabilecek mağduriyetler göz önüne alınarak başvuru süreci içerisinde söz konusu kadro şartının ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

