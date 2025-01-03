İlanlarda, fakülte bazlı sınırlandırma yapılmamalı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 16 Eylül 2020 tarihinde tüm üniversitelere gönderilen ve bir örneği aşağıda yer alan yazıda; farklı fakülteler bünyesinde yer alsa dahi aynı isimli bölümlerin akademik kadrolara/lisansüstü eğitime başvuru yapmasının engellenmemesi gerektiği, gençlerimizin anayasal hakkı olan fırsat eşitliğinden yararlanmalarını engelleyici nitelikteki bu tür uygulamalar hakkında Yükseköğretim Kuruluna herhangi bir şikayetin ulaşması halinde, bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyeceği ifade edilmiştir.

Yükseköğretim Kurulunun yazısında ifade ettiği süreçlerin bir örneği ne yazık ki Sivas Cumhuriyet Üniversitemizde yaşanmaktadır.

İlgili üniversite tarafından 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ MEZUNU OLUP, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ABD'de tezli yüksek lisans yapıyor olmak" şartı aranmıştır.

Söz konusu araştırma görevlisi ilanında YÖK'ün yazısında bahsettiği üzere fakülte bazlı bir sınırlandırma yapılmıştır. Halbuki, kadro Hemşirelik Bölümünde ilan edilmiştir.

Ülkemizde, Hemşirelik bölümleri Hemşirelik Fakültelerinde olduğu gibi Sağlık Bilimleri Fakültelerinde/Yüksekokullarında da bulunmaktadır. Hatta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ifade ettiğimiz gibi Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. İlanda şayet bir düzeltme yapılmaz ise üniversite kendi mezunlarının dahi başvurusunu kabul edemeyecektir.

Bu durum, birçok Hemşirelik programı mezununun başvuru yapma şansını engellediği gibi, rekabet koşullarının oluşmasını da zedeleyecektir.

Bu çerçevede, gözden kaçan bir hata olarak düşündüğümüz bu durumun düzeltilmesi ve tüm Hemşirelik bölümü mezunlarının başvuru yapabilmesi için gereken işlemlerin tesis edilmesi elzemdir.

