Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 10:31, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum.
Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."
Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2025
Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekanı cennet olsun.