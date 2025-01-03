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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürecek!

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Bakan Şimşek'ten açıklamalar geldi. Aralık ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda yüzde 44,38 gerçekleşirken Bakan Şimşek de, "2024'te enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek, 2025'te hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 10:41, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:48
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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Düşüş sürecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek.

Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."

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