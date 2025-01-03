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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 18:34, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:34
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,82 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Çin'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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