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300 unvan bazında 2025 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2025 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 10:43, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:31
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3 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre 2025 yılı Ocak ayındaki memur zammı yüzde 11,54 olacak.

* Memurlar.net maaş robotunda yer alan katsayılar yüzde 11,54 oranında artırılarak modüle yansıtılmıştır.

* Hizmete başlama yılını 2025 yılı öncesi bir tarih olarak maaş robotuna girdiğinizde 14 günlük maaş farkları da maaş robotunda görünecektir.

* 2025 yılı Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.

* 2025 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

* Memur emekli maaşları için tıklayınız.

* Memurlar.net Notu: Maaş robotuyla ilgili tespitlerinizi 0 532 540 0 590 nolu whatsapp hattımıza yazabilirsiniz. Yazışmalarınızda, hangi maaş parametresinin neden yanlış olabileceğine yönelik değerlendirmenizi de yazmanız uygun olacaktır.

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