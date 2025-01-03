300 unvan bazında 2025 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

3 Ocak 2025 tarihi itibariyle 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre 2025 yılı Ocak ayındaki memur zammı yüzde 11,54 olacak.

* Memurlar.net maaş robotunda yer alan katsayılar yüzde 11,54 oranında artırılarak modüle yansıtılmıştır.

* Hizmete başlama yılını 2025 yılı öncesi bir tarih olarak maaş robotuna girdiğinizde 14 günlük maaş farkları da maaş robotunda görünecektir.

* 2025 yılı Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.

* 2025 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

* Memur emekli maaşları için tıklayınız.

* Memurlar.net Notu: Maaş robotuyla ilgili tespitlerinizi 0 532 540 0 590 nolu whatsapp hattımıza yazabilirsiniz. Yazışmalarınızda, hangi maaş parametresinin neden yanlış olabileceğine yönelik değerlendirmenizi de yazmanız uygun olacaktır.