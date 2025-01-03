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Kamu Birliği: Zam değil, insanca yaşam istiyoruz!

Kamu Birliği Konfederasyonu, paydaş sendikalarının katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirerek, mevcut uygulamaların çalışanları yoksulluk sınırına mahkum ettiğini vurguladı. Konfederasyon, "İnsani Yaşam Endeksi"nin temel alınarak kamu çalışanlarının gelirlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 10:53, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:02
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Kamu Birliği: Zam değil, insanca yaşam istiyoruz!

Kamu Birliği Konfederasyonu ve bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal durumları ele alınarak, maaş artışlarının mevcut yaşam koşullarını iyileştirmekten uzak olduğu vurgulandı.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,03 olarak açıkladığını belirten konfederasyon yetkilileri, son altı aylık enflasyonun yüzde 15,75 olduğunu ve kamu çalışanlarının maaşlarına yalnızca yüzde 11,55 oranında artış yapılacağını ifade etti.

Açıklamada, yapılan artışın zam olarak değil, enflasyon düzeltmesi olarak değerlendirilmesi gerektiği dile getirildi. Konfederasyon temsilcileri, 6 aylık süreçlerde maaşların enflasyon altında ezilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, 7 dönemdir imzalanan toplu sözleşmelerin kamu çalışanlarının haklarını yeterince savunamadığını kaydetti.

"Kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan artış, ne alım gücünü artırıyor ne de yaşam standartlarını yükseltiyor. Bugün kamu çalışanları birikim yapmayı bırakın, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu bir zam değil, yalnızca cüzi bir enflasyon düzeltmesidir," denildi.

İnsani Yaşam Endeksi Talebi

Konfederasyon, açıklamalarında kamu çalışanlarının maaşlarının artık "açlık sınırı" ve "yoksulluk sınırı" gibi kavramlarla ifade edilmesini eleştirerek, bu durumun yerine "İnsani Yaşam Endeksi" kavramının kullanılmasını önerdi. Yetkililer, kamu çalışanlarının yaşam standartlarının insani yaşam endeksi baz alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"Memurlar, devleti temsil eden bireylerdir. Onları açlık ve yoksulluk sınırında çalıştırmak, devletin büyüklüğünü gölgeler. Maaş artışları ve ekonomik düzenlemeler, insani yaşam endeksi üzerinden belirlenmelidir."

Kapsamlı Talepler Listesi Sunuldu

Açıklamada kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin birçok talep dile getirildi. Özellikle şu başlıklar öne çıktı:

  • 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi: Birinci dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi
  • Büyükşehir Tazminatı: Yüksek yaşam maliyeti olan büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarına ek tazminat ödenmesi.
  • Bayram İkramiyeleri: Tüm kamu çalışanlarına Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilmesi.
  • Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması: Bu sınıftaki personelin kadro ve eğitimine uygun hizmet sınıflarına atanması.
  • Sözleşmeli Personel İçin Kadro Düzenlemesi: Sözleşmeli personelin kadroya geçme süresinin 1+1 şeklinde düzenlenmesi ve becayiş hakkının tanınması.

Ayrıca konfederasyon, fazla mesai ücretlerinin saatlik 12,80 TL gibi düşük bir rakamda kalmasını eleştirerek bu ücretin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Çalışma hayatındaki mobbing sorunlarına da değinilen açıklamada, Mobbing Kanunu çıkarılması ve bu konuda etkin mücadele mekanizmalarının kurulması gerektiği belirtildi.

"İlave Ödeme Kök Maaşa Eklenmeli"

2023 yılı Temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılan 8.077 TL'lik ilave ödemenin kök maaşa eklenmediği ve emekli maaşlarına yansıtılmadığını hatırlatan konfederasyon yetkilileri, bu durumun düzeltilmesini ve ilave ödemenin emeklilere de verilmesini talep etti.

Kamu Çalışanlarına Çağrı

Konfederasyon, açıklamanın sonunda tüm kamu çalışanlarını daha güçlü bir birlik için Kamu Birliği Konfederasyonu çatısı altında birleşmeye çağırdı. Temsilciler, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin en genç ve bağımsız konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarının her alandaki sorunlarını çözmekte kararlıyız. Bu güne kadar yetkiyi verdikleriniz sizleri açlığa ve yoksulluğa mahkum etti. Artık kamu çalışanlarının kurtuluşu, bağımsız sendikaların toplu sözleşme masasında olmasıyla mümkündür. Hep birlikte, insanca yaşam ve çalışma şartlarını oluşturmak için mücadele edeceğiz."

Açıklamanın ardından, yetkililer basın mensuplarına ve katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

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