Memur-Sen'den enflasyon ve maaş artışı tepkisi: Adil düzenleme talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı enflasyon rakamlarını ve kamu görevlilerine yapılan maaş artışlarını değerlendirdi. Aralık ayı enflasyonunun %1,03, yıllık enflasyonun ise %44,38 olarak açıklandığını hatırlatan Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artış oranının %11,54 olarak belirlendiğini, bu oranın yetersiz olduğunu vurguladı.

"Maaş Artışları Yetersiz, Vergi Adaletsizliği Artıyor"

Yalçın, 2025 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin %21 olduğunu ancak gerçekleşme oranının %30'a yaklaşacağını öngörerek, "Hakem Kurulu'nun %6 ve %5 olmak üzere toplamda %11'lik artış öngörüsü, maaşlarımızın yine enflasyona yenileceğini gösteriyor" dedi. Gelir vergisi dilimlerinin düşük seviyelerde güncellenmesi nedeniyle kamu görevlilerinin yıl içinde daha yüksek oranlarda vergi ödemek zorunda kaldığını ifade eden Yalçın, "Gelir vergisi adaletsizliği kamu görevlilerini mağdur ediyor. Vergi oranı %15'e sabitlenmeli" çağrısında bulundu.

"Refah Payı ve Adil Artış Şart"

Enflasyonun sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çeken Yalçın, raf fiyatlarındaki artışların maaş zamlarını hızla erittiğini belirtti. "2024'te maaşlar 1 kat artarken fiyatlar 4 kat arttı. 2025 yılında da benzer bir senaryoyu yaşamak istemiyoruz. Memur-Sen olarak %15 maaş artışı ve %10 refah payı talep ediyoruz" dedi.

"Toplu Sözleşme Kanunu Değişmeli"

4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanunu'nun kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretmediğini savunan Yalçın, kanunun değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi, mühendislik meslek kanununun çıkarılması ve emeklilere seyyanen ödeme yapılması gibi taleplerini sıraladı.

Basın Açıklamasına Davet

Yalçın, 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılacak basın açıklamasına tüm kamu görevlilerini davet ederek, "Kayıplarımızın tazmini, toplu sözleşme hükümlerimizin eksiksiz uygulanması ve refah payı talebimiz için tüm kamu görevlilerimizi yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.