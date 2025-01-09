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9 ilde ekmeğe zam geldi

Ankara, İzmir, Kocaeli, Bolu, Kütahya, Aydın, Balıkesir, Siirt ve Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 10:31, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:32
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Kocaeli'de ekmeğe zam

Kocaeli'de ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam geldi. Yapılan düzenlemeye göre, 240 gram ekmek 15 TL'den satılmaya başlandı.

Balıkesir'de ekmeğe zam

Balıkesir'de ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Yapılan düzenlemeye göre, 200 gramlık ekmek balıkesir merkezde 2,5 liralık zamla 12,5 TL'den satılmaya başlandı.

Kütahya'da ekmeğe zam

Kütahya'da ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam geldi. Yapılan düzenlemeye göre, 100 gram simit fiyatı 10 TL'den 15 TL'ye, 200 gram çarşı ekmeği 10 TL'den 15 TL'ye, 750 gram ev ekmeği ise 25 TL'den 45 TL'ye yükseldi.

Siirt'de ekmeğe zam

Siirt'te ekmeğe bugünden itibaren geçerli zam kararı alındı. İlde 8 liradan satılan 200 gram ekmek 10 lira oldu.

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geldi. 3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi.

İzmir'de ekmeğe zam

İzmir Fırıncılar Odası artan maliyetler nedeniyle 200 gram ekmek fiyatının 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bursa'da ekmeğe zam

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Bolu'da ekmeğe zam

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL ve köy ekmeğinin 50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Aydın'da ekmeğe zam

Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak.

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