İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...
TÜİK 2024 Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Açıklanan enflasyon oranına göre emekli-memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yeni yıl itibarıyla kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler sonucunda, meslek gruplarına göre 15 Ocak itibarıyla ödenecek maaşlar haberimizde...
TÜİK 2024 Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı alacak.
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.
15 Ocak itibarıyla ödenecek maaşlar şöyle olacak:
Öğretmen: Yeni başlayan bekar bir öğretmen 15 Ocak itibarıyla 44.586 TL maaş alacak. Öğretmen maaşlarına, girdikleri ek ders saatlerine bağlı olarak ek ders ücretleri de ilave edilecek.
Polis: Yeni başlayan bekar bir polis 15 Ocak'ta 56.033 TL maaş alacak.
Mühendis: Yeni başlayan bekar bir mühendis 15 Ocak'ta 58.274 TL maaş alacak.
İmam Hatip: Yeni başlayan bekar bir imam hatip 15 Ocak'ta 44.068 TL maaş alacak.
Hemşire: Yeni başlayan bekar bir hemşire 15 Ocak'ta 49.923 TL maaş alacak.
Zabıt Katibi: Yeni başlayan bekar bir zabıt katibi 15 Ocak'ta 45.038 TL maaş alacak.
Gassal: Yeni başlayan bekar bir gassal 15 Ocak'ta 40.272 TL maaş alacak.
Memur ve emeklinin zam oranları netleşti! İşte zamlı maaşlar
2025 OCAK EN DÜŞÜK SENDİKALI MEMUR MAAŞI 41.091 TL
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ÜNVAN
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2024 MAAŞI NE KADAR?
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2025 MAAŞI NE KADAR?
|MEMUR LİSE 12/1
|36.840 TL
|41.091 TL
|MEMUR LİSE 3/1
|41.100 TL
|45.842 TL
|MEMUR LİSANS 1/4
|42.860 TL
|47.806 TL
|HEMŞİRE 8/1
|45.230 TL
|50.449
|HEMŞİRE 4/1
|49.500 TL
|55.212 TL
|ÖĞRETMEN 1/4
|45.070 TL
|50.271 TL
|ÖĞRETMEN 8/1
|42.185 TL
|47.053 TL
|MÜHENDİ 8/1
|53.145 TL
|59.277 TL
|MÜHENSİ 1/4
|58.250 TL
|64.972 TL
|TEKNİKER 2/4
|48.000 TL
|53.539 TL
|TEKNİSYEN 3/4
|43.600 TL
|48.631 TL
|İMAM HATİP 1/4
|43.250 TL
|48.241 TL
|İMAM HATİP 8/1
|41.695 TL
|46.506 TL
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
|54.850 TL
|61.179 TL
|ŞEF 4/1
|44. 260 TL
|49.367 TL
|PROFESÖR 1/4
|83.815 TL
|93. 487 TL
|ŞUBE MÜDÜRÜ 4/1
|50.700 TL
|56.550 TL
|ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4
|57.050 TL
|63.633 TL
|EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
|17.587 TL
|19.616 TL