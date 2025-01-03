Çocuk yardımı ne kadar oldu? SED zammı netlik kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranları belirlendi. Bu zamlar, SED dahil olmak üzere çeşitli sosyal yardım kalemlerini de etkiledi.

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU?

2025 yılında çocuk yardımı parası açıklanan enflasyon verisiyle birlikte güncellendi:

Okul Öncesi Çocuk Eski Tutar: 4.312,03 TL Yeni Tutar: 4.810 TL

İlköğretim Çocuk Eski Tutar: 6.468,05 TL Yeni Tutar: 7.215,1 TL

Ortaöğretim Çocuk Eski Tutar: 6.899,25 TL Yeni Tutar: 7.696,1 TL

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk Eski Tutar: 4.312,03 TL Yeni Tutar: 4.810 TL

Yüksek Öğretim Çocuk Eski Tutar: 7.761,66 TL Yeni Tutar: 8.658,1 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç Eski Tutar: 3.449,62 TL Yeni Tutar: 3.848 TL

SED ÖDEMELERİ 2025 YILINDA NE KADAR ZAMLANDI?

Memur maaşlarına yapılan yüzde 11,55 oranındaki zam, SED ödemelerinde de yansıdı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,03 olarak gerçekleşti ve 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur maaşlarındaki artış, sosyal yardım ödemelerine doğrudan etki ediyor. Bu nedenle, SED ödemelerindeki artış oranı, memur zammı ile uyumlu olarak belirlendi.