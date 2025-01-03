HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da basın toplantısı düzenledi.

2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Arslan, ancak yüksek enflasyonun bu sözleşmeyi anlamsız hale getirdiğini ifade etti.

Arslan, yeni dönemde kamu çerçeve protokolü çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Arslan, "Hak-İş olarak, 350 bin üyemizle bu süreçte hükümetten toplu sözleşme ve vergi düzenlemeleri gibi konularda adım atmasını bekliyoruz. Özellikle emeklilerimizin maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılmasını, memurlarımızın ise enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.