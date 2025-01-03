HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yüksek enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu. Arslan, "En düşük emekli maaşları asgari ücretin üzerine çıkarılmalı ve toplu sözleşmeler yeniden gözden geçirilmeli. Ayrıca vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek ücretliler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekiyor" dedi.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da basın toplantısı düzenledi.
2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Arslan, ancak yüksek enflasyonun bu sözleşmeyi anlamsız hale getirdiğini ifade etti.
Arslan, yeni dönemde kamu çerçeve protokolü çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.
Arslan, "Hak-İş olarak, 350 bin üyemizle bu süreçte hükümetten toplu sözleşme ve vergi düzenlemeleri gibi konularda adım atmasını bekliyoruz. Özellikle emeklilerimizin maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılmasını, memurlarımızın ise enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.