Ankara, İstanbul kar geliyor! Hafta sonu yağacak

Marmara Bölgesi için hafta sonu fırtına uyarı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un yanı sıra hafta sonu için Aydın, İzmir ve Muğla'da şiddetli yağış görülebileceği uyarısında bulunurken, hava tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı televizyon yayınında gelecek hafta yaşanacaklara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

HAFTA SONU BAŞLAYACAK, 20 İLİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlere ne zaman şiddetli kar yağacağı merak konusu olurken, pazar günü Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayacak kar yağışının gelecek hafta İstanbul'a da uğraması bekleniyor.

20 şehri etkilemesi beklenen kar yağışlarının bu pazar başlaması beklenirken, Orhan Şen beyaza bürünecek şehirleri şu şekilde açıkladı: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Konya, Ankara, Sivas, Bolu, Kastamonu, Karaman, Tokat, Balıkesir, Eskişehir ve Yalova.

İSTANBUL İÇİN 12 OCAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi ve İstanbul'un iç kesimlerinde etkili olması beklenen yağış için muhtemel tarih 12 Ocak olarak öne çıkmakta. Şen, Silivri ve Kartal gibi ilçelere kar yağmasının "İstanbul'a kar yağdı" ifadesinin kullanılması için yeterli olmayacağını söyleyerek, 12 Ocak tarihinde gelecek yağışla birlikte şehrin iç kesimlerinin de beyaza bürünebileceğini aktardı.