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Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan enflasyon verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bakan, 2024 yılında enflasyonla mücadele anlamında atılan adımlara dikkat çekerken, yeni yılda enflasyon düşüşünün devam etmesi için ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik verileceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 13:48, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:57
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Bolat: Enflasyondaki düşüş 2025'te de devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi. Yıllık enflasyonun yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, "Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur etmeyeceğiz"

Bolat, iç ticarette de hem vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceğiz. TÜFE'deki değişim Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi."

"Enflasyondaki katılık zayıfladı"

Bolat, çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 1,06 arttığını, aylık artış hızının da son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Ataletin yüksek olduğu hizmet enflasyonunda aylık yüzde 1,05 artış gerçekleşirken, son çeyrekteki gerileme daha da belirgin hale gelmiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu teyit etmiştir. Ekonomi programımızın kararlılıkla uygulanması sonucunda enflasyon oranı 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladı. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da gerilemesini bekliyoruz."

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