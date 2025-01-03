Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı

Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını, aile hekimliğinde yeni dönemin başladığını açıkladı.

Entegrasyon çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin, hastanelerle dijital olarak entegre olacağını ifade eden Uzm. Dr. Karaca, "Sistem sayesinde aile hekimleri kan tahlilleri, röntgen, mamografi, ultrason gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, aile hekiminden aldıkları kod ile hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı oluşturmadan doğrudan tetkiklerini yaptırabilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek." dedi.

Aile hekimleri hastaneden randevu alabilecek

İl Sağlık Müdürü Karaca, aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastalar için ikinci ve üçüncü basamak hastanelerden randevu alabileceklerini belirterek hekimlerin sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden hastaları hakkında detaylı değerlendirmeleri birbirlerine hekim notu olarak sunabileceklerini ifade etti.

Ayrıca ikinci ve üçüncü basamak hastanelere muayeneye giden hastalar için hastane hekimleri, Sağlıklı Hayat Merkezinden MHRS üzerinden randevu alarak danışmanlık hizmetinden faydalanmasına imkan sağlayacaklarını söyleyen Karaca, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişim uzmanı herhangi bir sağlık kuruluşunda 90 gün içerisinde yapılmış olan tahlil ve tetkik sonuçlarını, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyerek hastaların danışmanlık hizmetlerine yön verebilecekler." şeklinde konuştu.