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Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 7 ayda enflasyonda 31 puan gerileme görüldüğünü belirtirken, cari işlemler dengesinin son 5 aydır fazla verdiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 15:58, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:04
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Bakan Bolat: Enflasyonda 7 ayda 31 puan gerileme görüldü

2024 yılı dış ticaret verileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen programda açıklandı. Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, uygulanan programlar sonucunda enflasyonda son 7 ayda 31 puanlık gerileme görüldüğünü söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin cari işlemler dengesinin de son 5 aydır fazla verdiğini kaydetti.

Pandemi sonrası küresel ticarette sıkıntıların devam ettiğini aktaran Bakan Bolat, ''Pandemi sonrası artan jeopolitik riskler, tedarik zinciri aksaklıkları, enerji krizleri ve enflasyonist baskılara şahitlik etmeye devam ediyoruz. 2024 yılı da küresel ticarette değişim ve belirsizlik ortamına çok yoğun bir şekilde şahitlik ettiğimiz bir dönem oldu. 2025 yılı için iyileşme tahminleri yapılmakla beraber bu yıl da ciddi belirsizlikler bulunmaktadır. Küresel ticaret 2023'te yüzde 1,1 oranında düşmüştü. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre 2024'te yüzde 2,7, 2025'te de yüzde 3'lük ılımlı artış olacağı tahmin edilmektedir'' dedi.

''Dünya ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmiştir''

AB ülkelerinin ihracatında düşüş görüldüğünü de hatırlatan Bakan Bolat, ''AB, 27 ülkesinin 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla yaklaşık 600 milyar kadar ithalatının düşmesi, AB pazarındaki talep düşüşünün ne kadar sert olduğunu göstermektedir. Dünya ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi, üretmeye, büyümeye, istihdam sağlamaya, Türk malları ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir'' diye konuştu.

''Haziran ayından bu yana enflasyonda 31 puanlık gerileme görüldü''

Büyüme oranlarından ve enflasyondaki düşüşten de bahseden Bakan Bolat, ''İlk 9 aydaki yüzde 3.2'lik büyümenin içinde net mal, hizmetler ihracatının payı 1.9 puan olmuştur. Büyümenin yarıdan fazlası net mal ve hizmetler ihracatından gelmiştir. Bugün açıklanan enflasyon oranı da, haziran ayından bu yana 7 aydır Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşme sürecinde olduğunu göstermektedir. 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydedip, yüzde 44'e gerilemiştir'' ifadelerini kullandı.

''Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik''

Bakan Bolat, ''İhracattaki başarı, dış ticaretteki açığı dengeleyerek döviz piyasalarında finansal alanda, makroekonomik istikrara katkı sağlamaktadır. Son 12 ayın yedisinde aylık ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekorları kırmıştır. Son 12 ayın 7'sinde mal dış ticaretinde dış ticaret açığımız gerilemiştir. Böylece 2002'de yüzde 0.55 olan dünya mal ihracatındaki payımız 2024 üçüncü çeyreği sonunda yüzde 1.08'e yükselmiştir. Son 12 ayın 11'inde hizmetler ihracatımızı artırdık. Aldığımız pay da yüzde 1.35'e yükselmiştir. Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik. Böylece 2024 yılı mal ve hizmetler dış ticaretinde ve cari işlemler hesabında bir dengelenme ve istikrar dönemi olmuştur'' şeklinde konuştu.

Türk Savunma Sanayi ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirten Bakan Bolat, ''Türk sanayi ürünleri dünya pazarlarında kalitenin, markanın, aranılan istenilen ürünlerin adresi olmayı başarmıştır. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleridir. 180 ülkeye bu yıl 6 milyar 750 milyon dolar ihracat yapmayı başaran Savunma Sanayi ürünlerimiz, Türk Sanayisinin simgesi olmuştur'' dedi.

''Eximbank'ın sermayesi 4 katı artışla 55,3 milyar TL'ye çıkarıldı''

Bakan Bolat, Türk Eximbank'ın sermayesinin 4 katı artışla 55.3 milyar TL'ye çıkarıldığını ifade etti. Bolat, ''Türk Eximbank bu yıl 48 milyar 700 milyon dolar ihracat finansman desteği sağlamıştır. Merkez Banka'mızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın destekleri ile ihracat kredilerinin TL bazında maliyeti 6 puan düşürülerek yüzde 29.93'e gerilemiştir'' diye konuştu.

''2025 yılı ihracat planımızı hazırladık''

2025 yılı ihracat planına ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, ''Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek vermek üzere kullanıyoruz. Destek bütçemiz olarak 24.7 milyar TL mal ve hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunduk. 2025'te 33 milyar TL'lik destek bütçemiz olacaktır. 2025 yılı ihracat planımızı hazırladık. Kısa bir süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Hizmetler sektörü Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan milyonlarca istihdam kaynağı oluşturan, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan stratejik bir sektördür. Turizm, sağlık, eğitim, yazılım, dizi film gibi hizmetler ihracatımızı daha üst seviyelere taşınmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 12 sektöre desteklerimizi çıkardık. 137 ülkede 536 milyar doları aşan 12 bin 462 proje ve müşavirlik olarak 138 ülkede 3 bine yakın proje ve 3.5 milyar dolarlık iş alan müteahhitlik sektörümüzü tebrik ediyoruz'' dedi.

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