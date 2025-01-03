Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi
Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan, serbest bırakıldıktan sonra telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan imam R.K. hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Telefonunda Uygunsuz Görüntüler Tespit Edildi
Soruşturma sırasında imam R.K.'nin telefonunda uygunsuz görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Bu gelişme üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, R.K.'yi açığa aldı ve hakkında idari soruşturma başlattı.
İhraç Kararı Tebliğ Edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki müfettişin hazırladığı rapor sonucunda, R.K.'nin meslekten ihraç edilmesine karar verildi. Karar, Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından R.K.'ye tebliğ edildi.