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Çiftçilere 2,3 milyar lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 16:25, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:26
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Çiftçilere 2,3 milyar lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 298 milyon 236 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira ve hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira olacak.

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