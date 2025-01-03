Çiftçilere 2,3 milyar lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 298 milyon 236 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira ve hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira olacak.