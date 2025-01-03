Cezası onanan 'Kandıralı Ferdi' tutuklandı

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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