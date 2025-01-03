MEB yönetici görevlendirme ve öğretmen yer değiştirme takvimleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Yılı yönetici görevlendirme ve öğretmen yer değiştirme takvimlerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 16:45, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:03
2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme takvimi belli oldu.
2025 Proje Okulları Öğretmen Atama - Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi için tıklayınız.