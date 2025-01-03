MEB yönetici görevlendirme ve öğretmen yer değiştirme takvimleri açıklandı

2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme takvimi belli oldu.

2025 Proje Okulları Öğretmen Atama - Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.

2025 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi için tıklayınız.