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MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ilişkin bir maddenin bazı basın yayın organları tarafından yanlış yorumlandığını belirterek, "Yeni yönetmelik hükümlerine göre ise; kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9'uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 17:10, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:15
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MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ilişkin bir maddenin bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığı görülmektedir. Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek. Yeni yönetmelik hükümlerine göre ise; kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9'uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak. Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacaktır. (Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışındadır)" denildi.

MEB'den özel okulları ve kursları ilgilendiren yeni düzenleme

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