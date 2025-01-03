MEB'den 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine' ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ilişkin bir maddenin bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığı görülmektedir. Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek. Yeni yönetmelik hükümlerine göre ise; kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9'uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak. Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacaktır. (Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışındadır)" denildi.