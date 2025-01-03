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Kendilerini başsavcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Mardin'de kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 19:31, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:30
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Kendilerini başsavcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Aralık 2024'te sahte kimlikle kendilerini "Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut" olarak tanıtan kişilerin, yabancı uyruklu müştekiyi "terör örgütleri tarafından kimliğinin ele geçirildiği" yalanıyla dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Akbulut, "Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler yakalanmış, 2 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Herhangi bir kamu kurumunun veya yöneticisinin adı kullanılarak ya da kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlarımızdan para, altın, herhangi bir maddi menfaat veya banka kartı bilgileri isteyen dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında 112, 155, 156 numaralı ihbar hatlarına durumun derhal bildirilmesi, en yakın polis veya jandarma birimine veya Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilerek suç duyurusunda bulunulması büyük önem arz etmektedir" dedi.

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