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Üç gün işkence görmüştü! 11 duruşma sonunda karar çıkmadı

Antalya'da çalıştığı iş yerinde 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan Vedat Kurt, suçluların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. "Her şey delilli, suçlular serbest. Artık bir karar verilsin," diyen Kurt, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 19:42, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:44
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Üç gün işkence görmüştü! 11 duruşma sonunda karar çıkmadı

Antalya'da 2020 yılında çalıştığı iş yerinde 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan 22 yaşındaki Vedat Kurt, yaşadığı dehşet dolu anların ardından hala adalet arıyor. Kurt, maaşını alamadığı için iş yerindeki masadan aldığı 15 bin lirayı geri iade etmesine rağmen iş yeri sahipleri tarafından depoya kilitlenerek işkence gördüğünü iddia etti.

İşkence İddiaları Şok Etti

Vedat Kurt'un iddiasına göre, iş yeri sahipleri A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanarak depoya kilitlendi. 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu ve kendisine zorla hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, işkence anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Şikayet ve Hukuki Süreç

Vedat Kurt, şüphelilerden kaçarak aldığı işkence görüntüleriyle birlikte şikayette bulundu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 11 duruşma yapılmasına rağmen henüz bir karar alınmadı. Sanıkların tutuklanma talebi reddedildi ve dava ertelendi.

"Adalet İstiyorum"

Vedat Kurt, yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi:

"Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Herkesin evladı var. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Hukuka güveniyorum. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin."

Adli Tıp Raporları İncelenecek

Mahkeme, Vedat Kurt'un tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarının raporlarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Ancak Kurt, sürecin uzamasından ve adaletin gecikmesinden şikayetçi.

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