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Bakanlıktan doğum yapan 14 yaşındaki çocuğa ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta doğum yapan 14 yaşındaki çocuk ile bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 20:44, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:14
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Bakanlıktan doğum yapan 14 yaşındaki çocuğa ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

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