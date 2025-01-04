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Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk öldü! Annesi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu. Çocuğun cenazesi Bartın'ın Akmanlar köyünde toprağa verildi. Annesi tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 17:25, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 17:25
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Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk öldü! Annesi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin anne tutuklandı.

Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evde dün 3,5 yaşındaki E.M.K'nin boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne C.K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anne C.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşi M.K'nin, kız kardeşi C.Ç. (17) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Öte yandan, M.K. hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan geçen yıl mayıs ayında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

E.M.K'nin cenazesi ise Zonguldak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Akman köyüne götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından çocuğun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

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