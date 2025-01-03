Erdoğan: Necip Fazıl 'Ayasofya bir gün açılacak' dedi; bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Necip Fazıl Kısakürek'in manevi mirasını yaşatma amacıyla verilen 'Necip Fazıl Ödülleri' programına katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile çok sayıda davetli yer aldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri ardında önemli izler, kıymetli eserler ve kült metinler bırakan bu isimler, fikir ve kültür dünyamızın hacmini, zenginliğini, bereketini bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bu topraklar onlarca asırdır, ilmin, hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğurulmuştur. Bu topraklarda doğmak, bu millete, bu medeniyete bu ümmete mensup olmak bize Allah'ın bir lütfudur, bir hediyesidir, ikramıdır. Bu hakikati ancak, nasipli olanlar idrak edebilir. Bu mesuliyeti, bu mensubiyet bilincini yalnızca, muhlis olanlar, bu millete sevdalı olan gönül erleri taşıyabilir" dedi.

'ÜSTADIN ZAMANI AŞAN ŞİİRLERİ BİZİ ANLATIR'

Erdoğan, Necip Fazıl'ın şiirlerinin Türk kültür ve medeniyetini yansıttığını belirterek, "Medeniyet köklerinden kopmamış sinesinden çıktığı millete gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesidir. Onlar birbirini ismen şeklen ve ruhen tanımayan insanları arasında kelimelerle bağ kurar yol açar yoldaş olurlar. Mısralarıyla milli şuuru besler milli kimliğin ihyasına hizmet ederler. Üstat tam olarak böyle bir şairdir. Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir. Allah rahmet eylesin. Sultanahmet Meydanı'nda, malum ısı kulesi, üstat konuşuyor, fakir de o gün takdimini yapıyor. Ve oradan eliyle Ayasofya'yı gösteriyor. Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak, bir gün açılacak diyordu. Üstat böyle ileri görüşlü biriydi ve açmak da bu fakire nasip oldu. Üstadın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır. Davamızı, ülkümüzü anlatır. Derinlerdeki cevherimizi ortaya çıkarır. Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyan bir yabancı dahi bizi ve tarihimizi net bir şekilde görür. Yaşadığımız acıları, çektiğimiz çileleri anlatır" dedi.