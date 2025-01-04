Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 08:08
Cemal Demir idaresindeki yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.