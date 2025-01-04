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Gençler daha dindar! Maneviyatı güçlü bir nesil geliyor

Arieda Survey'in yaptığı dindarlık araştırmasına katılanların yüzde 84,9'u kendini "çok dindar" veya "biraz dindar" görüyor. Yüzde 15,1'i ise kendisini "pek dindar değilim" diye niteliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 07:35, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 08:34
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Gençler daha dindar! Maneviyatı güçlü bir nesil geliyor

Mübarek 3 aylara girerken Arieda Survey'in Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle 29 Kasım ile 2 Aralık 2024 arasında yaptığı Dindarlık Algısı Araştırması'nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 39,1'i kendisini "çok dindar", yüzde 45,8'i "biraz dindar" olarak tanımladı. Yüzde 84,9'u kendini "dindar" olarak nitelerken yüzde 15,1'lik kesim de "pek dindar değil" değerlendirmesinde bulundu.

2022'de yapılan araştırmada yüzde 37,8; 2023 yılında yüzde 38,7 olan "çok dindar" tanımlamasının bu yıl yüzde 39,1'e ulaşması dikkat çekiyor.

ERKEKLER DAHA DİNDAR

Erkeklerin yüzde 41,5'i, yüzde 36,8 oranına sahip kadınlardan daha dindar olduklarını ifade ediyor. Yaş grupları arasında kendisini "çok dindar" olarak nitelendirenlerin 18-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 43 ile ilk sırada yer alması araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri. Buna karşın, kendini "pek de dindar değil" olarak nitelendirenler arasında en yüksek oran yüzde 22,1 ile 55 yaş ve üzeri katılımcılara ait. Kendisini "biraz dindar" ifadesiyle tanımlayanlar arasında en yüksek oran yüzde 52,3 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılara ait.

Katılımcılara, anne-babalarını dindarlık açısından nasıl değerlendirdikleri de soruluyor. Geçen yıl yüzde 59,1 olan "annem-babam çok dindardır" diyenlerin oranı bu yıl yüzde 50,6'ya kadar geriliyor. Son yıllarda yüzde 30'larda seyreden anne ve babasını "biraz dindar" bulanların oranı bu yıl yüzde 42'ye yükselirken "pek dindar değiller" diyenlerin oranı yüzde 7,5 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor.

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