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Altının fiyatı ne kadar? (4 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 4 Ocak 2025'te de yatırımcıların odağında. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve piyasalardaki belirsizlik, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 07:50, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:51
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Altının fiyatı ne kadar? (4 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 4 Ocak 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde. Piyasalar, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz kararlarının etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki hareketlilik de altın piyasasında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Bugün itibarıyla gram altın 3 bin TL, çeyrek altın 4 bin 982 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altının fiyatı ise 2 bin 628 dolar bandında. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Güncel altın fiyatları (4 Ocak 2025)

* Gram altın: Alış 3.000,38 TL / Satış 3.000,80 TL

* Çeyrek altın: Alış 4.930,00 TL / Satış 4.982,00 TL

* Yarım altın: Alış 9.860,00 TL / Satış 9.967,00 TL

* Tam altın: Alış 20.112,22 TL / Satış 20.617,62 TL

* Cumhuriyet altını: Alış 19.661,00 TL / Satış 19.845,00 TL

* Ata altın: Alış 20.112,22 TL / Satış 20.617,62 TL

* Ons altın: Alış 2.638,13 dolar / Satış 2.638,50 dolar

Uzmanlar, altının güvenli liman özelliğinin yeniden ön plana çıktığını belirtiyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların altına yöneldiği ifade eden uzmanlar, altın yatırımı yaparken ekonomik veriler ve piyasa trendlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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