2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek

Diyarbakır'da eşine az rastlanacak bir boşanma davası yaşandı, çıkan karar şaşırttı.

Bir çocuk annesi öğretmen N.K. bundan 16 yıl önce daha evvel bir kez evlenip boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi. Çift bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı ve o sırada F.K. işsiz kaldı. Öğretmen N.K. boşanma kararı alarak 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

KADIN TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre;

öğretmen N.K. dava dilekçesinde eşininbelirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

ERKEK DE NAFAKA TALEP ETTİ

F.K. ise dilekçesinde anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savundu. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K. yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

İşsiz olan erkeğin düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

F.K.'nin avukatı Doğan İpek, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.