240 milyon TL işlem hacmi bulunuyordu: 20 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından "SİBERAĞ-14" operasyonlarının düzenlendiğinde duyurdu. Yerlikaya, "Hesaplarında yaklaşık 240 Milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

Operasyonda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ünün işlemleri de devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

-Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

-Operasyonlar sonucu: çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.