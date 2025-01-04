İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama

DEM Parti'nin İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşme siyasetin bir numaralı gündem maddesi.

DEM Parti heyeti, Öcalan'la görüşmenin ardından önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Heyet temaslarını yeni haftada da sürdürecek.

"ÇOK İYİ BİR TUTUMU VARDI"

DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk'ten MHP lideri Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Türk, "Çok iyi bir tutumu vardı." dedi.

"Gerçekten Sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor." diyen Ahmet Türk, "Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Ortadoğu'nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, "Kimseyle pazarlığımız yok." dedi.