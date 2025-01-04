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Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor

1 Ocak 2025 itibariyle, emekliler SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavilerini ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 08:58, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 09:01
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Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor

Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala, emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önemli bir müjde verildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren, SSK ve Bağkur farkı gözetmeksizin tüm emekliler, SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecekler. Bu düzenleme, emeklilerin sağlık harcamalarındaki yükü hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

DİŞ PROTEZİ TEDAVİSİ ARTIK ÜCRETSİZ

SGK, diş sağlığı sorunları yaşayan emekliler için önemli bir adım attı. Artık emekliler, devlet hastanelerinde protez tedavisi alabilecek ve bu tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacak.

Emekliler, her beş yılda bir diş protezi tedavisinden ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca, belirli koşullar altında implant tedavisi de SGK kapsamında ücretsiz olarak yapılacak. Bu düzenleme, diş sağlığı konusunda emeklilere büyük bir avantaj sunarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak.

İMPLANT TEDAVİSİ İÇİN ŞARTLAR

SGK, implant tedavisini belirli sağlık koşullarına sahip emeklilere ücretsiz sunacak. İmplant tedavisinden yararlanabilecek emekliler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde bu hizmetten faydalanabilecekler:

Kemik Kaybı: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayan emekliler implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

Doğuştan Diş Eksikliği: Doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecekler.

Yüz Yarıkları: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.

Diğer Ciddi Durumlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar oluşan emekliler de implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLANIYOR

Emekliler, diş protezi hakkını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek ve SGK'ya bağlı sağlık kuruluşlarında bu hizmetten faydalanabilecekler. Bu yeni uygulama, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve işlemlerin hızlanmasını sağlayacak.

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