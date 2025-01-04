Kurye, mesai saati bildirilecek, uymayana ceza var!

ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kurye sektörüne yönelik yeni düzenlemeler içeren bir yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne sundu. Taslak, hızlı teslimat hizmetleriyle ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

Kurye faaliyetleri posta hizmeti sayılacak

Sabah'ın haberine göre; BTK, yemek ve kargo gibi hızlı teslimat hizmetlerini "Posta gönderisi", kuryeleri ise "Postacı" statüsüne alarak sektörün düzenleme kapsamına alınmasını sağladı. Bu düzenlemeyle birlikte sektörün denetim altına alınarak kullanıcı memnuniyeti artırılacak ve olumsuz durumların önüne geçilecek.

Çalışma saatleri denetim altında olacak

Düzenlemeye göre, kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek ve bu saatler dışında faaliyet gösterenlere cezai işlem uygulanacak. Bu uygulama, mevzuata aykırı çalışma koşulları ve bu durumdan kaynaklanan kaza gibi olumsuzlukları engellemeyi amaçlıyor.

Sermaye artışı ve bölgesel yaygınlık zorunluluğu

Yeni düzenlemeler kapsamında hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarları 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılacak. Ayrıca ulusal düzeyde hizmet vermek isteyen firmaların Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin her birinde en az 3 şehirde depo, şube veya acentelik açmaları zorunlu hale getirilecek.

Düzenlemenin gerekçesi

Yetkililer, düzenlemenin gerekçesini pandemi sonrası hızlı teslimat sektöründeki büyüme ve sektördeki düzensiz yapının kontrol altına alınması olarak açıkladı. AB mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan bu düzenlemelerle, hızlı teslimat hizmetlerinin posta hizmetleriyle uyumlu hale getirileceği belirtildi.

Denetim ve kalite standartları artacak

BTK, yapılan düzenlemelerle hızlı teslimat sektörünün daha düzenli ve denetlenebilir hale gelmesini hedefliyor. Şirketlerin denetim süreçlerine tabi tutulması, tüketici memnuniyetinin artırılması ve şikayetlerin azaltılması amaçlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle, kurye sektöründe çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sektörün daha güvenli hale getirilmesi bekleniyor. Ayrıca, bölgesel yaygınlık zorunluluğu ile firmaların hizmet ağlarının genişlemesi ve rekabetin artması öngörülüyor.