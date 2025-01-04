Yaşlı adamın ölümüne düğünde ateşlenen mermi neden olmuş

Samsun'da, bir kişinin yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 şahıs yakalandı. Merminin, yaklaşık 1400 metre uzaklıktaki bir düğün eğlencesinde ateşlenen silahtan çıktığı belirlendi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğrikum Mahallesi'nde 17 Ağustos 2024'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde çalışan Raif Öntürk (80) vücuduna isabet eden yorgun mermi sonucunda hayatını kaybetti.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 ay süren takip ve çalışma yaptı. Jandarma Kriminal Laboravar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kriminal incelemeler sonucunda merminin yaklaşık 1400 metre uzaklıktaki bir düğün eğlencesinde havaya ateş eden bir şahsın tabancasından çıktığı tespit edildi.

Tabancayla ateş ettiği tespit edilen S.A. (30) jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Silahı satıp hırsızlık süsü vermiş

Yapılan çalışmalarda, S.A isimli sahsın olayda kullandığı tabancayı T.S. isimli şahıstan satın aldığı tespit edildi.

Tabancayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.S. hakkında yapılan araştırmada, söz konusu tabancayı S.A. isimli bir kişiye para karşılığı sattığı belirlendi. Şahsın, satış işleminin ardından, tabancanın 7 Şubat 2023 tarihinde evinden çalındığını iddia ederek hırsızlık süsü verdiği tespit edildi. Gözaltındaki T.S'nin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.