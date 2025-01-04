Tokat'ta feci kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı da öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 11:24, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 11:25
okat'ın Erbaa ilçesinde D-100 kara yoluna çıkan Burak Aydın'ın kullandığı otomobile, Abdullah Furkan Demirel'in kullandığı otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada Burak Aydın, Efraim Kavak ve Berkay Şahin yaralandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Efraim Kavak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.