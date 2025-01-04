Tokat'ta feci kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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