Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlere her ay 23,310 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı tutarında ödeme yapılacağından ve akademide eğitime başlayacak öğretmenlerin 23 bin 602 lira alması bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 12:27, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:30
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarının alacağı ödeme tutarı belirlendi. Memur maaş katsayısında yapılan %11,54'lük artışla birlikte maaş katsayısı 1,0125556584 olarak güncellendi.
Buna göre, öğretmen adaylarına, her ay (23.310) gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı tutarında ödeme yapılacak. Bu hesaplama doğrultusunda, akademide eğitime başlayacak öğretmen adayları aylık 23 bin 602 lira alacak.
Vergi ve Kesinti Yok
Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesilecek, bunun dışında herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmayacak.
Temmuz Ayında Artış Bekleniyor
Ödeme tutarı, Temmuz ayında maaş katsayısında yapılacak artış doğrultusunda yeniden güncellenecek. Böylece öğretmen adaylarının alacağı ücretin Temmuz ayında daha da artması bekleniyor.