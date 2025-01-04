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Devlet Tiyatroları, Ocak ayı boyunca 870 temsil verecek

Devlet Tiyatroları, ocak ayı boyunca 870 temsil verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 13:03, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:13
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Devlet Tiyatroları, Ocak ayı boyunca 870 temsil verecek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı için 11 bölgeden, 8'i yerli, 9'u çeviri olmak üzere 17 farklı oyun hazırlandı.

Açıklamada, "75. Yıl Romandan Sahneye", "DT Genç Sahne" ve "Filozof Çocuklar" projeleri kapsamında, 23 ildeki 13 yerleşik, 9 turne sahnesinde ocak ayı boyunca 870 temsil verileceği belirtildi.

Oyunların sahneleneceği şehirler ve tarihler

Ankara Devlet Tiyatrosu: 21 Ocak Salı günü Şinasi Sahnesi'nde "Gök Kubbe", 28 Ocak Salı günü Şinasi Sahnesi'nde "Üç Kız Kardeşi Beklerken"

İstanbul Devlet Tiyatrosu: 18 Ocak Cumartesi günü Garibaldi Sahnesi'nde "Hepyek", 23 Ocak Perşembe günü Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "Kuş Dili"

İzmir Devlet Tiyatrosu: 28 Ocak Salı günü Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme"

Bursa Devlet Tiyatrosu: 22 Ocak Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde "Hayaletle Dans", 30 Ocak Perşembe günü Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda "Mağara Kadını"

Adana Devlet Tiyatrosu: 28 Ocak Salı günü "Buzdan Kılıçlar" 01 Burda PGM Sahnesi'nde

Trabzon Devlet Tiyatrosu: 9 Ocak Perşembe günü "Dolu Düşün Boş Konuş" Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, 16 Ocak Perşembe günü "Savaş Müzesi" Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: 14 Ocak Salı günü "Kurt Adam" Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 30 Ocak Perşembe günü "Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir" Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde

Erzurum Devlet Tiyatrosu: 23 Ocak Perşembe günü "Ayak Takımı Arasında" Erzurum DT Sahnesi'nde

Konya Devlet Tiyatrosu: 9 Ocak Perşembe günü "Taj Mahal Muhafızları" Konya DT Sahnesi'nde

Van Devlet Tiyatrosu: 23 Ocak Perşembe günü "Maskeliler" Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde

Kayseri Devlet Tiyatrosu: 9 Ocak Perşembe günü "Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü" Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından "Filozof Çocuklar Projesi" projesi kapsamında sahnelenen "Çorap Gonzo" isimli çocuk oyunu, Orhan Asena Sahnesi Fuaye Alanı'nda 3 Ocak Cuma günü küçük izleyicileriyle buluştu.

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