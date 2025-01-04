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e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen yıl 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarrufun sağlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 13:34, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:35
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e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda dijital dönüşümün önemli bir parçası olan e-Tebligat ile binlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirtti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen proje ve uygulamalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırıyor, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "E-Tebligat ile 2024 yılında 67 milyondan fazla tebligat muhataplarına elektronik ortamda iletildi. Bir yılda 39 binden fazla ağacı kesilmekten kurtaran uygulama ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık." bilgisini paylaştı.

2019'dan bu yana 15 milyar lira tasarruf sağlandı

Açıklamada, e-Tebligat uygulamasıyla 2019'dan bu yana elektronik ortamda 253 milyon 308 bin 267 tebligatın sahiplerine ulaştırıldığı, böylece 15 milyar 125 milyon 496 bin 821 lira tasarrufun sağlandığı bildirildi.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 8 bin 920 ton kağıttan tasarruf edildiği ve 151 bin 646 ağacın kesilmekten kurtarıldığı kaydedildi.

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