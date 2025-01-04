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Görenler şaşırdı, yolcu otobüsünde ele geçirildi: Tam 14 kilo!

Şanlıurfa'daki yolcu otobüsünde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 14:19, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:20
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Görenler şaşırdı, yolcu otobüsünde ele geçirildi: Tam 14 kilo!

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi.

Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı. 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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