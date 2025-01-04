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'Influencer'lara yasal ve etik eğitim

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde başlatılan eğitim programıyla, sosyal medya etkileyicilerinin yasal düzenlemelere uygun ve etik reklam anlayışıyla hareket etmesi hedefleniyor. 100 bin ve üzeri takipçisi olan influencer'ların katılabildiği programda, vergi yükümlülüklerinden tüketici haklarına, reklam kurallarından kişisel veri korumasına kadar birçok konuda bilgi veriliyor. İlk eğitimde 70 etkileyici katılım belgesi alırken, yeni eğitim 9 Ocak'ta düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 16:02, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:06
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'Influencer'lara yasal ve etik eğitim

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu program, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdentim Kurulu işbirliğiyle hazırlandı.

Programla, Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında, Reklam Özdenetim Kurulu ise pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin katılımcıları bilgilendiriyor.

70 sosyal medya etkileyicisi katılım belgesi almıştı

Programın ilk aşaması 25 Kasım 2024'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilmişti. Tüm gün süren eğitimi 70 sosyal medya etkileyicisi başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almıştı. Eğitime katılan kişilerin listesi ayrıca Reklam Özdenetim Kurulunun internet sitesinde paylaşılmıştı.

Söz konusu eğitim, katılımcılara, yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicilerinin markaların gözünde de kendilerini farklı kılınabilme olanağı sağlıyor.

100 binden fazla takipçisi olanlar katılabiliyor

Söz konusu eğitim programının ikincisi 9 Ocak Perşembe günü Vergi Denetim Kurulunun Ataşehir Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Bu yılın sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi planlanan programa, 100 bin ve üstü takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecek.

Eğitim programıyla reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor. Programa ilişkin detaylara "smeegitimi.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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