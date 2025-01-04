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Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası

İzmir'de özel bir kolejde İngilizce öğretmenliği yapan D.K.İ., hamile olduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, işverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığına hükmederek D.K.İ.'ye ayrımcılık tazminatı da dahil olmak üzere çeşitli ödemeler yapılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onaylayarak emsal niteliğinde bir karar aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 16:15, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:55
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Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası

İzmir'de yaşayan D.K.İ., 2020 yılında özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olarak işe başladı. İddiaya göre, sözleşme 2021 yılında yenilendi ancak D.K.İ.'nin sözleşmesi hamile kaldığı gerekçesiyle feshedilmek istendi. İşe ihtiyacı olduğunu söyleyen D.K.İ., 12 Ağustos 2021'de gönderilen bir e-posta ile 'sözleşmesi yenilenmemiş' gibi gösterilerek işten çıkarıldı. D.K.İ., avukatı Seçil Tercan aracılığıyla hamileliği nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesinin 'eşitlik ilkesine aykırı' olduğu ve bu sebepten ötürü ayrımcılık tazminatı talebiyle konuyu yargıya taşıdı.

İTİRAZ SONRASI DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Karşıyaka 3'üncü İş Mahkemesi'nde açılan davada kolej yönetimi savunmasında; sözleşmenin iptal edilme sebebinin pandemi döneminde kayıtlar azaldığı ve masraflar arttığı gerekçesiyle yapıldığını dile getirdi. Davanın kısmen kabulüne karar veren Karşıyaka 3'üncü İş Mahkemesi, D.K.İ'nin iş akdinin haksız şekilde feshedildiğine karar verdi. Mahkeme; D.K.İ.'ye 7 bin 577 lira brüt kıdem tazminatı, 6 bin 865 lira brüt ihbar tazminatı, 2 bin 780 lira brüt ücret alacağı, 20 bin lira cezai şart alacağı ve 13 bin 900 lira brüt 'ayrımcılık tazminatı' ödenmesine karar verdi. Kolej müvekkillerinin itirazları sonrası dosya istinafa taşındı.

'İSPAT YÜKÜ İŞVERENE AİT'

Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi, iş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiğine yönelik ispat yükünün işverene ait olduğunun altını çizdi. Dosyadaki delil durumu, sözleşmenin feshedileceğinin öncesinden bildirildiğine ilişkin yazılı bir belge ve delil sunulmaması, mailler ve tarihleri, önceki dönem kayıtları, davacının sağlık raporlarını göze alan mahkeme, istinaf itirazlarının reddedip, ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

'EMSAL BİR KARAR'

Kararın emsal olduğuna vurgu yapan Avukat Seçil Tercan, "Müvekkilimiz hamilelik haberi aldığında derhal iş yerine bilgi vermiştir. Sözleşmesi yenilenmiş olduğu halde kendisiyle bu şartlarda çalışılamayacağı, sene ortasında bir öğretmenin ayrılmasının veliler arasında sorun oluşturacağı gerekçesiyle iş sözleşmesinin sona erdirildiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda açmış olduğumuz davamız hakkında kabul kararı veren mahkeme, kadın öğretmenin en doğal haklarından olan hamilelik nedeniyle çalıştırılmamasını anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak, müvekkil adına tüm işçilik alacakları yanında 'ayrımcılık tazminatı'na da hükmetmiştir. Kadının toplumdaki yeri ve çalışma şartları nedeniyle emsal olması bakımından önemli bir karar. Zira kadının çalışma hakkı bu şekilde uygulamalarla engellenemez" dedi.

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